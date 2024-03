A húsvét segíthet megérteni, hogy a fájdalom révén lehet változni és változtatni

Akármilyen mértékben is fejlődik a tudomány, akármennyit tudnak a szakemberek arról, hogyan működik az emberi természet, milyen mintázatok alapján cselekednek az ártó, mérgező emberek, sosem lehet igazán megérteni erkölcsileg, miért kell ártani másoknak? Miért van annyi gonoszság és fájdalom a világban?

A válasz biztosan nem egyszerű, és rengeteg aspektusa van. Ha naivak vagyunk, azt a legjobb feltételezni, hogy az emberek talán elfelejtették, hogy jót tenni nemcsak saját magukkal kellene, hanem az isteni tanítás szerint inkább másokkal. Másoknak kellene jót akarni, és jó tenni értük, mert akkor a lélek, a jellem sokkal erősebbé válna. Mondom ezt azért, mert biztosan sokan tapasztalták már, hogy amikor jót teszünk, az saját magunk számára is jó érzést hoz.

Húsvétkor a szenvedés, a fájdalom is előtérbe kerül, és beszélni kell róla. A fájdalom jelen volt már Krisztus idejében is, és tudvalévő, hogy rendkívüli módon megterheli, meggyötri a lelket, a testet is. Jézus fájdalmát csak elképzelni tudjuk, manapság viszont a fájdalom egy általam nemrég hallott idézet szerint az, amikor a lelket megvédő burok megreped, és ezáltal a lélek változásra kényszerül. Valami elindul, a fájdalom hatására megváltozik. Talán nem kis túlzással mondhatjuk, de mégis felismerhetjük, ha nem is értjük meg, hogy az emberi élet során a fájdalom révén Isten változásra akarja sarkallni gyermekeit, és nekünk bíznunk kell az ő akaratában. Abban, hogy ő tudja, mi a küldetésünk, miért vár el tőlünk bizonyos dolgokat. A fájdalom segíthet megérteni Isten üzenetét, ezáltal pedig meg akar erősíteni minket, hogy be tudjuk teljesíteni az ő akaratát.