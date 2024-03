A magyar tudás és kreativitás mindenáron utat tör magának – hiába gáncsolják!

Ősztől fiataljaink így is eljuthatnak a világ vezető egyetemeire, akár a Harvardra, akár az MIT-re, vagy akár vezető dél-koreai és szingapúri egyetemekre. Az erre szánt 10 milliárdos keretösszeg 8 ezer diák, kutató, oktató csereprogramját fedezi. A 10 milliárdból 2 milliárdot kifejezetten a legjobb egyetemekkel való együttműködésre szánunk. További előny, hogy megemeljük az ösztöndíjat is, 350 ezertől 500 ezer forintig, emellett a program teljes kredit-elismerést biztosít, azaz a kint töltött tanulmányi idő egy az egyben beszámít a magyar képzésbe. Az egyetemeinknek jelenleg nagyságrendileg 12 ezer külföldi egyetemmel kötött bilaterális szerződése van, ezek közül kell a program keretében megerősíteni a vezető egyetemekkel kötötteteket az egyetemek nemzetköziesítési stratégiája mentén.

Hamarosan kiderül hányan jelentkeztek idén a felsőoktatásba. Milyen számokra számítanak a jelentkezők téren?

Tavaly jelentkeztek és kezdték meg tanulmányikat a felsőoktatásban a legtöbben az elmúlt 10 évben. 2022-ről 2023-ra 27 százalékkal nőtt a jelentkezettek száma, a rugalmasabb és versenyképesebb felsőoktatás miatt. Ez kiugróan magas érték volt, nagyon elégedettek lennénk akkor, ha nem is ilyen magas, de az új felvételi eljárás bevezetését megelőző, 2022-es évet jelentősen meghaladó lenne a jelentkezői létszám. Nemcsak a jelentkezők száma, hanem a magyar gazdaságot erősítő képzésekre való jelentkezés, a vidéki egyetemek erősítése, és a fiatalok diplomaszerzése is fontos szempont. De néhány napon belül ezekre a kérdésekre is választ kapunk.

A megújult felvételi eljárásnak köszönhetően a felsőoktatási intézmények szabadabb kezet kaptak. Mit gondol a felvételi többletpontokat érintő kritikus visszhangokról?