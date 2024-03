Beismerő e-mail a Soros-közeli Korányi Dávidéktól: az ellenzék kampányára kellettek a milliárdok

Az ellenzékkel együttműködve a legszorosabb választási eredményt értük el azóta, hogy Orbán Viktor kormányra került 2010-ben – írta az Action for Democracy (A4D) az adományozóiknak küldött körlevélben. Ezzel a szervezet leleplezte magát, hiszen elismerték, hogy a magyarországi baloldalt igyekeztek hatalomra juttatni a 2022-es választáson a mikroadományként feltüntetett milliárdokkal. Minderre Filep Dávid, A kopasz oszt néven elhíresült influenszer hívta fel a figyelmet egy minapi Facebook-bejegyzésben, miután a szervezet működésének tesztelésére küldött 5 dolláros adományának köszönhetően ő is rajta volt az A4D hírlevelén. A levélben jelenleg is folytatják a kalapozást Orbán Viktor miniszterelnök támadására: „az adott összegre klikkelve közvetlenül segítheted az erőfeszítéseinket, hogy visszavágjunk Orbánnak” – írták, megköszönve a donációkat. A korábban befolyt pénzekről egyébként ismert, hogy zömében Soros Györgytől származtak. Az A4D a tavaly ősszel megszavazott szuverenitásvédelmi törvénycsomagot is bírálta az e-mailben, amiért a jogszabály elejét venné, hogy külföldről beavatkozzanak a magyar belügyekbe.

Az önleleplezésük után is hazudtak

Az Action for Democracy a guruló dollárok 2022-ben kipattant botránya óta folyamatosan azt bizonygatta, hogy alulról jövő, „civil” kezdeményezésként egyfajta politikamentes kultúraváltó kampányt folytatnak. Még a február 20-i közleményében is azt állították, hogy pártokat, pártpolitikai kampányokat soha nem támogattak, sem Magyarországon, sem Lengyelországban, sem másutt. Ez annak fényében különösen ironikus, hogy az NGO önleleplező belső levele február 16-i keltezésű.



Az A4D hírlevele már a sokadik bizonyíték arra, hogy a szervezet számos szuverén országban igyekezett neki tetszően alakítani a belpolitikai folyamatokat. Az X-en, a MagaBabe nevű profilon az elmúlt hetekben megosztott videókon az Action for Democracy több vezetője számolt be részletekbe menően ezen akciók körülményeiről. Az egyik, néhány napja nyilvánosságra került felvételen Korányi Dávid egyebek mellett azt is elmondta, hogy Karácsony Gergelyékkel közösen lobbiztak Brüsszelben azért, hogy hazánk ne kapja meg a neki járó európai uniós forrásokat. Érdemes felidézni, hogy ebben az időben Korányi a főpolgármester városdiplomáciai főtanácsadója volt.



A Bajnai Gordon, korábbi baloldali miniszterelnök bizalmi körébe szintén beletartozó Korányi beszélt az az amerikai kormányzattal fenntartott kapcsolataikról is.