Ciszterci öregdiák konferencia Székesfehérváron

A szövetség jelenleg is azon dolgozik, hogy a helyi szervezetek számára segítséget nyújtson, értékes és átgondolt programokat kínáljon. Ezeket a célokat tartották szem előtt a korábban, 2016-ban (Buda) és 2019-ben (Pécs) megrendezett konferenciákon is, ahol előadást tartott Kovács András Péter, Sárosi Laura, Takács Bence Ervin és Mohay Bence is.

Mindenhol összetartozunk! Ezzel a mottóval indul el a 2024-es székesfehérvári Ciszterencia, ami arra utal, hogy a hagyományok, a hit, a tudás, a lehetőségek, az emlékek áthidalják a földrajzi távolságot, és egy összetartó közösséggé kovácsolja a négy ciszterci gimnázium végzett diákjait.

A Ciszterencia kiváló lehetőség arra, hogy az iskolák öregdiákjai megmutassák, milyen értékeket, tudást, lelkületet kaptak gimnáziumi éveik alatt és az iskolapadból kikerülve hogyan sikerült kamatoztatni ezeket. Mindamellett, hogy a Ciszterencia egy minőségi szakmai program, lehetőséget teremt az új kapcsolatok, barátságok kialakítására, és az új tervek, ötletek kibontakozására is.

További információkért, kérjük látogassanak el a 2024-es Ciszterencia honlapjára (https://ciszterencia.hu/index.html) és Facebook-oldalára (https://www.facebook.com/Ciszterencia ), vagy vegyék fel munkatársainkkal a kapcsolatot a ciszterencia2024@gmail.com e-mail címen! A részletes programot a csatolt plakáton találják.