Egyre több lehetőség és kiemelt bérezés várja a fiatalokat a Magyar Honvédségnél: legyél te is vadászpilóta!

Bevezetőként mesélne arról, hogyan indult a pályafutása?

Gyerekként az, hogy pilóta lehessek, számomra elérhetetlennek tűnt, hiszen hiába származtam katonacsaládból, senki sem volt pilóta közöttünk, nem tudtam, merre induljak. Nem sokkal azután, hogy a Nemzetvédelmi Egyetem után megkezdtem a katonai szolgálatot, lehetett jelentkezni a NATO kanadai pilótaképző programba (NFTC), ami azt jelentette, hogy lehetőség nyílt Kanadában tanulni. Akkoriban Magyarország NATO-csatlakozása kapcsán is fontos volt ez a lehetőség. Fontos volt az a fajta új, NATO-szemlélet, ahogy a NATO eljárásrendeket alkalmazzunk, szakembereket képezzünk. A Magyar Honvédségnek az egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztunk ehhez a programhoz, és így én is lehetőséget kaptam. Egyébként e program keretében az olaszok, a dánok, és más nemzetek is Kanadában képezték ki a légi erejük pilótáit.