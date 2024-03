Így adta fel magát Debrecenben Európa egyik legkeresettebb bűnözője - videó

A nyomozóknak a droglabor felszámolása után mind a hét banda tagok sikerül azonosítaniuk, akik közül kettőt rövid időn belül Magyarországon fogtak el. A többi szökésben lévő öt taggal szemben pedig nemzetközi és európai elfogató parancsot adtak ki, kábítószer-kereskedem miatt.

Ezután a bűnbanda tagjai 2022 októberében bekerültek az Europol Game Over (Ledöntheted őket) médiakampányába, majd 2023 novemberétől egy akkor induló Could you be our next hero? (Legyen Ön a következő hősünk!) nevezetű kampányban is közzétették a körözési adataikat az Europol honlapján.