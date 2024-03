Jogi következményei lehetnek a VV Zsolti körül kialakult pedofil botránynak

az esetükben később 51-75 százalékban alakulnak ki pszichés problémák.

Ezek a következmények ráadásul még gyakoribbak és súlyosabbak, ha az elkövetőnek a gyermekkel személyes, bizalmi kapcsolata volt – tette hozzá.

Ismert: a valóságshow-szereplő Osváth Zsolt, aki korábban elkötelezett támogatója volt a baloldali összefogásnak, a ZSHOWtime YouTube-csatornáján vendége volt több politikus is. Saját gyártású műsoraiban rendszeresen szerepelt Márki-Zay Péter a kampány alatt, de Osváth Zsolt vendége volt többek között Fekete-Győr András, Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is.

A homoszexualitásával kérkedő VV Zsolti néven ismertté vált ellenzéki aktivista még azt is bevallotta, hogy a baloldal tanácsadója is volt a kampányidőszakban, amellett, hogy gyakorlatilag PR-műsorokban népszerűsítette az ellenzéket vezető politikusokat, sőt: a szivárványkoalíció emlékezetes, 2021. október 23-i pártrendezvényét is ő vezette.