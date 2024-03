Kocsijából szórta ki a drogot a menekülő drogdíler – videó

A rendőrség februárban felszámolt egy kábítószer-terjesztő hálózatot Békés vármegyében. Már hónapokkal korábban elkezdték a nyomozást, mert felfigyeltek egy békéscsabai férfira, aki több embernek is adott el drogot. Néha az élettársa is segített neki kiszolgálni a vevőket, vagy átvenni az utánpótlást. A rendőrök elkezdték vizsgálni, hogy honnan szerzik be a drogot.

Kiderült, hogy unokatestvérpárral állnak kapcsolatban, a két férfi szintén családi vállalkozásban foglalkozott drogokkal, az adagolásban, csomagolásban az élettársaik is segítettek nekik.