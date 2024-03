Menczer Tamás: Jól láthatóan a tények nem zavarják össze a baloldalt

. Voltak, akik a keleti nyitást – legalábbis a politikai kommunikáció szintjén – kinevették és lenézték, aztán az energiaválság kezdete után izzadva rohantak gázban és olajban gazdag keleti országok vezetőihez fényképezkedni. Azonban a keleti országok vezetői tudják, hogy a magyarok nem pusztán „energiabarátok”, hanem a kölcsönös tisztelet talaján álló korrekt partnerek. Gazdasági és energetikai együttműködésünket is ennek köszönhetjük a keleti országokkal.

. A bevándorlással kapcsolatban is teljesen egyedül voltunk eleinte, óriási nyomás, támadások ellenére is kitartottunk, és ma már józan ésszel senki sem vitathatja a magyar álláspont jogosságát. Így lesz a háborúval kapcsolatban is.

. A politika tapasztalati műfaj. Az elmúlt évek fontos tanulsága: ha a nemzeti érdeket képviseled, meggyőződésed, hogy igazad van, és a tények is melletted szólnak, akkor ne sz@rj be!" - zárja posztját a Fidesz országgyűlési képviselője.