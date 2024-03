Mi van, ki beszél??? A pedofilmentegető baloldalnak most hallgatnia kellene

A Századvég Youtube-csatornáján, a Kontextuson ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az embereket most leginkább érintő kérdésekre válaszolt. Így - más témák mellett - szóba került a baloldal kínzó hiteltelensége is. Semmilyen szigorítást pedofilügyekben nem szavaztak meg, a szigorítások miatt nyolcszor annyi pedofil van börtönben, mint Gyurcsányék alatt; országgyűlési képviselőjük, Jámbor András mozgalma is a pedofilbotrány részese - és ők beszélnek??? Az ezzel kapcsolatos kérdésekre is válaszol ifj. Lomnici Zoltán.

