Miért állíthatjuk nyugodtan, hogy Magyar Péter az új Márki-Zay Péter?

Mondhatjuk, hogy Magyar Péter az új Márki-Zay Péter? Ha igen, miért?

A szignifikánsabb párhuzamok kapcsán első helyen említendőek az állami és közintézmények – a törvényhozó, a végrehajtó hatalom, az igazságszolgáltatás valamint például a közmédia – elleni markáns támadások. Azt már korábban is bizonyította Márki-Zay Péter, hogy általában nem tiszteli az intézményeket, különösen az államiakat, így például a Szegedi Ítélőtábla korábban több ügyben, így a helyi kórház jó hírnevét sértő kijelentései miatt is elmarasztalta a városvezetőt. Később az igazságszolgáltatást bírálta egyrészt azzal, hogy “elbukni látszik a független igazságszolgáltatás” Magyarországon, illetve „ebben a bírósági rendszerben nagyjából attól függ, ki milyen ítéletet kap, hogy melyik bíróságon tárgyalják az ügyét”, illetve listázni akarja a neki/az ellenzéknek nem tetsző ítéleteket hozó bírókat, és egy „vérbíró.hu” honlapon hozná nyilvánosságra, állítaná szégyenpadra ezeket a bírókat. Magyar Péter többek között az ún. 12 pontjában, számos állami intézményt támadott az azokat vezetők statáriális leváltásának kilátásba helyezése által, támadta és kritizálta az ügyészséget, a bíróságokat, továbbá a közmédiát is. Ami az erőszakosságot illeti, Márki-Zay Péter 2018-ban kijelentette: „Nem akarom mondani, hogy a kandelábereket mire lehet még használni a plakátok ragasztásán kívül…” Vagy éppen a hódmezővásárhelyi polgármesterhez köthető „gyakorlatilag jó, ha a fideszes időseket tizedeli a pandémia” megjegyzés is.