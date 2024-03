Egy másik, szintén szombaton közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter azt írta, hogy a Száhel-övezet stabilizálása, gazdaságának fejlesztése kulcskérdés Európa számára, mert csak így előzhető meg, hogy újabb és újabb migrációs hullámok induljanak meg Európa irányába.

"Viszont azt is tudomásul kell venni, hogy együttműködési programot, katonai segítséget csak úgy lehet nyújtani, hogy azt a helyiek is elfogadják. Ezért is volt fontos ma a közvetlen párbeszéd megindítása Malival, amely szintén kulcsország a Száhel-övezet biztonsága szempontjából, így az Európa felé irányuló migrációs hullámok féken tartásában is" - hangsúlyozta a külügyminiszter.

Libanon sokat szenved a közel-keleti békétlenség miatt, a libanoni kormány békét szeretne saját országának, és ebben a tekintetben a nemzetközi közösségnek minden támogatást meg is kell neki adnia - írta. Így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a közel-keleti konfliktus ne eszkalálódjon, és ne jelentsen a jelenleginél is nagyobb veszélyt a globális biztonságra - zárta a bejegyzését Szijjártó Péter.