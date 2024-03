Választani kell: háború vagy béke

A háború vagy béke közötti egyértelmű színvallás volt Orbán Viktor ünnepi beszédének a fő üzenete – mondta az Origo megkeresésére ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója. A miniszterelnök gondolatait elemezve az alkotmányjogász arra is kitért: a 48-as polgári forradalom eszméi ma is aktuálisak, az szellemi muníció a jövő magyar generációinak számára is.

Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédének fő üzenete az volt: színt kell vallani, hogy a háborút vagy a békét választjuk-e – a nemzeti oldal a prosperitás, a rend és a nyugalom pártján áll, a viszálykodás, a szenvedés és a hanyatlás helyett.

A kormányfőt idézve az alkotmányjogász kiemelte a hasonlóságot a békemenet és aközött, amikor 1848 márciusában a tömeg átvonult Pestről Budára. A miniszterelnök szavaiból kitűnik, hogy a 48-as polgári forradalom eszméi ma is aktuálisak, az szellemi muníció a jövő magyar generációinak számára is.

„Nem az a kérdés, hogy milyen világot hagyunk a gyerekeinkre, hanem az, hogy milyen gyerekeket hagyunk a világra. Valójában ezen múlik minden" – idézte Orbán Viktort. Orbán Viktor beszédet mond a Múzeumkert parkban 2024. március 15-én Budapesten

Orbán Viktor beszédet mond a Múzeumkert parkban 2024. március 15-én Budapesten

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Míg 2018-ban a kormányfő arról beszélt: „mi, magyarok képesek vagyunk megérteni az egyébként rendkívül bonyolult és összetett helyzetünket és ha kell, akkor egy akarattal tudunk dönteni a saját sorsunkról és képesek vagyunk egy nemzetként mozdulni”, addig hat esztendővel később – az idei nemzeti ünnepen – mintha csak folytatta volna az előző gondolatsort – hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász. „Nem tűrjük el, hogy tönkretegyék a gazdákat, kisemmizzék a középosztályt, földre vigyék az európai vállalatokat, elsinkófálják a nemzetek jogait, adósrabszolgává tegyék a gyerekeinket, és ráadásul háborúba vigyék egész Európát.” A Századvég szakértője szerint a magyar kormányfő személye és jelenléte napjainkban – amit a veszélyek korának nevezett – kulcskérdés. Orbán Viktor – hozzáállása és elszántsága révén –, mint az már az elmúlt években is bebizonyosodott, alkalmas a legfontosabb, a magyarságot érintő nemzetközi kihívásokra válaszokat adni, és képes a nemzetek közötti, vagy a társadalmon belüli feszültségek oldására is - mondta. Magyarország szabad és szuverén „De mi nem megyünk háborúba, nem engedjük be a migránsokat, és nem adjuk oda a gyerekeinket sem. Ez olyan egyszerű, mint az egyszeregy, és olyan világos, mint a nap, mert Magyarország szabad és szuverén ország. És az is marad” – a miniszterelnök ezen gondolatának előképe 2015-ben hangzott el Tusványoson – idézte fel Lomnici Zoltán.

A Múzeumkert parkban tartott ünnepség Orbán Viktor beszéde után 2024. március 15-én Budapesten

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A kormányfő akkor arra figyelmeztetett, hogy az aktuális bevándorlási hullám okozta nyomás csak a kezdet. Egyrészt rámutatott, hogy a tét Európa és az európai értékek megmaradása, másrészt nemzeti érdekeink az európai keresztény kultúrkör fontossága mellett is hitet tett. Az alkotmányjogász szerint ez a gondolat ma „különös színt kap", hiszen hazánkat két irányból éri migrációs nyomás, és várhatóan a balkáni útvonalon is csak egyre súlyosbodni fog a helyzet, amint a háború és a gazdasági válságok hatásai elérik Afrikát és a Közel-Keletet. Térdre kényszerített megalkuvó szellem Orbán Viktor „harcba hívta" a magyarokat azzal a kijelentéssel, hogy „el kell foglalnunk Brüsszelt" – világított rá az alkotmányjogász, aki úgy látja: a külső elvárásoknak megfelelni igyekvő baloldali politikával szemben

„egy hazafias miniszterelnök kormányának irányításával térdre kényszerítettük a rossz hagyományt tovább éltető, megalkuvó szellemet”. Orbán Viktor gondolatai közül kiemelte azt is: a közelgő uniós választások kapcsán mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen a voksolás súlya és jelentősége. Fontosnak tartotta megerősíteni: a kormányfő beszédében többször is kitért a gyermekekre, mint ahogy az elmúlt hetekben is egyértelművé tette, hogy a gyermekvédelem kapcsán a szigort a vasszigor fogja felváltani. A kormányfő beszédében is egyértelművé tette, hogy a magyarok többsége nem hajlandó elfogadni egy olyan Magyarországot, ahol a jövőben fosztogató, erőszakos migránsbandák, terroristák, korrupt megalkuvó politikusok és bürokraták idegen segítőikkel lerombolhatják a magyaroknak oly fontos nemzeti és családi értékeinket – zárta gondolatait ifj. Lomnici Zoltán.