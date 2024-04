A baloldali polgármester undorító módon hergeli a Fradi szurkolókat

Kihelyeztek Ferencvárosban a kerület baloldali polgármesterének támogatásával egy szobrot, amely korábban tömegek nemtetszését váltotta ki – írta meg a Mandiner.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet már beszámolt, nagy felháborodást keltett a Baranyi Krisztina által támogatott szoborterv, amely erős politikai üzenetet hordoz magában. Az alkotás egy turult ábrázol, amely felragad egy G-osztályú Mercedes terepjárót.

Undorító módon hergelik a Fradi szurkolókat.

Fotó: Facebook

Több hasonló eset történt már

Nem ez az első alkalom, hogy köztéren politizál a kerület vezetése. A balliberális polgármester első ilyen megvalósult terve 2021-ben a Ferenc téren elhelyezett BLM-szobor volt, ami nagy port vert fel még a liberálisok között is.

Fotó: Facebook/azonnali

De az is előfordult, hogy David Pressman amerikai nagykövet a Facebookon jelentkezett be, amint a nagyköveti rezidencián a ferencvárosi szivárványpadhoz hasonló padon ül. A ferencvárosi pad azért kapott komoly figyelmet, mert többször átfestették különböző színekkel.

Az Amnesty International és a Ferencvárosi Önkormányzat adta át a főváros első szivárványos köztéri padját a IX. kerületi Tompa utcában.

Azonban nem sokáig maradt ebben az állapotban, mivel néhány nap után Fradi-ultrák zöld-fehérre festették át. Később aztán örömmel tudatta Facebook-oldalán a Soros György által finanszírozott Amnesty International Magyarország, hogy ígéretüket betartva visszafestették szivárványosra a Tompa utcai padot. Tették ezt „mindenkinek, aki velünk együtt egy nyitott, szabad és boldog országban akar élni”, megkérve az embereket, hogy vigyázzanak a padra. Az Amnesty rendőrségi feljelentést is tett az ügyben, mondván, a pad egy olyan jelkép, amelyet közösen kell megvédeni. Ezután a pad még piros-fehér zöld színű is volt, ugyanis a Mi Hazánk Mozgalom nemzeti színűre festette a hányatott sorsú padot, ami aztán rövid időre hagyományos színekben, barna deszkákkal és fekete korlátokkal is látható volt.

A IX. kerület önkormányzat munkatársai elvitték a Tompa utcai padot. Ezt Baranyi azzal indokolta, hogy a pad megsérült a sok átfestés miatt.

Fotó: Facebook

Végül a IX. kerületi önkormányzat munkatársai elvitték a Tompa utcai padot. Ezt Baranyi azzal indokolta, hogy a pad megsérült a sok átfestés miatt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK