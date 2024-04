Az Astorián is felfestenek egy új zebrát

A BKK kéri az arra közlekedők türelmét, és köszöni, ha a beruházás idején az alternatív útvonalakat használják. Közleményükben úgy fogalmaztak,

Budapest a gyalogosbarát fejlesztések tekintetében is nagyot lépett előre az elmúlt időszakban.

Zebrák épültek a Blaha Lujza téren, a Nyugati téren, a Boráros téren, az Orczy úton, és hiánypótló beruházás volt a Rákóczi úton kialakított új gyalogos átkelőhely is, amely a Szentkirályi utcát és a Kazinczy utcát kapcsolja össze - emlékeztettek. A BKK közölte azt is, hamarosan elkezdődhet az Örs vezér terénél is a felszíni gyalogos átkelőhely kialakítása, ennek köszönhetően a gyalog közlekedők egyszerűbben kelhetnek majd át a Kerepesi úton a kőbányai és a zuglói oldal között.