Budapesten folytatódott Orbán Viktor kampánykörútja

Mint arról korábban beszámoltunk, országjárásra indult Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke; a kampánykörút első állomásaként hétfőn a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az egyik magtárban Orbán Viktor több mint száz környékbeli gazda előtt beszélt; az eseményen részt vett Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárkamara elnöke, Jakab István, a Magosz elnöke, valamint Áldozó Tamás pápai és Tatai László nemesgörzsönyi polgármester is.

Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán

Tegyünk világos vállalást: amíg nemzeti kormány áll az ország élén, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán. De ha nem a Fidesz és a KDNP, ha nem a nemzeti erők kezében lenne a kormány, Magyarország már nyakig benne lenne a háborúban – közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Fidesz-KDNP európai parlamenti választási kampányindító rendezvényén a Millenárison. A kormányfő kiemelte: a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat Budapestre a háborúpárti baloldalnak. Akik nem is rejtik véka alá, hogy a megbízóik igényének megfelelően kormányváltást akarnak. A békepárti kormány helyett háborús kormányt, nemzeti kormány helyett Brüsszel és Washington alá rendelt bábkormányt akarnak – hangsúlyozta. Hozzátette: ne hagyjuk Magyarországot, harcolnunk kell! Meg kell védeni a magyar emberek békéjét és biztonságát. Meg kell védeni a gazdasági eredményeinket. Meg kell védeni a családjainkat és különösen is a gyerekeinket. Hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war! Ez áll a választási manifesztumban, amelyet ma kibocsátunk – mondta Orbán Viktor, aki beszéde végén fel is mutatta a dokumentumot.