Dömötör Csaba: A magyar baloldal előterjesztette és meg is szavazta a Magyarország elleni EP-jelentést

Az Európai Parlament ebben a ciklusban még egyszer utoljára megszavazott egy Magyarország elleni határozatot, ki tudja hanyadikat - közölte Dömötör Csaba a közösségi médiafelületén.

A mostani határozatban is benne van minden, jogállamiság, fékek és ellensúlyok, bevándorlók jogainak megsértése vagy épp a szociális jogok sérelme, teljesen függetlenül attól, hogy hány alkalommal módosítottuk a törvényeinket az Európai Bizottsággal egyeztetve. De a tények most sem igazán számítanak - világít rá Dömötör Csaba.

A magyar baloldali képviselők is hozták a szokásost, kampányoltak ezért a Magyarország ellenes határozatért.

Donáth Anna és Cseh Katalin is ott van az előterjesztők között, de ennél súlyosabb, hogy amikor gombot kellett nyomni, akkor a momentumosok, DK-sok és MSZP-sek is megszavazták ezt a jelentést - hívja fel a figyelmet erre bejegyzésében.

És amit a tartalomról oszt meg velünk:

A baloldaliak azért kampányolnak, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós forrásokat.

A baloldal által támogatott határozatban az is szerepel, hogy a Bizottság fagyassza be a forrásokat Magyarország számára, és a háborús támogatás hiányát is felróják.

Abszurd, hogy Magyarországon megválasztott, elvileg a hazájukat képviselő politikusok abban találják meg a munkájuk lényegét, hogy konkrétan ártsanak a magyar gazdaságnak. És még büszkék is rá.

Amikor júniusban szavazunk, nem csak a béke mellett állhatunk ki,

látványos stoptáblát rakhatunk ki azok elé, akik sohasem az országuk szempontjait nézik, hanem mások elvárásait. Ne engedjük, hogy folytathassák ezt!

- zárja bejegyzését.