A Crystal Palace otthonában rendezett találkozó elején minden szem Jarred Gillett játékvezetőre szegeződött, ugyanis a Premier League történetében először viselt a focibíró fejkamerát, amelynek a felvételét egy népszerű, vitatott bírói döntésekkel foglalkozó, brit televíziós műsorban fognak majd sugározni. A mérkőzésen aztán a Bruno Fernandes nélkül felálló Manchester United már a 12. percben hátrányba került az éppen a United által kiszemelt Michael Olise bal alsó sarokba tartó lövésével.

Rasmus Höjlund szabálytalansága miatt nem adták meg a Manchester United gólját a Crystal Palace elleni Premier League-meccsen

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

Úgy tűnt, a félidő közepén egyenlíteni tud Erik ten Hag együttese, de Casemiro fejesénél Rasmus Höjlund a gólvonalon vállal meglökte Dean Henderson kapust, aki ettől olyan látványosan elesett, hogy az asszisztens jelzésére Gillett érvénytelenítette a találatot. A Unitednak ez maradt az egyetlen valamirevaló esélye a félidőben, ugyanis ezt leszámítva csak a hazaiak előtt adódtak helyzetek, ám míg Olise a gólja után az összeset elrontotta (André Onana többször is bravúrral védett), a 40. percben Jean-Philippe Mateta az éles szögből leadott bombájával megduplázta a Crystal Palace előnyét.

Hatalmas verést kapott a Manchester United

A második játékrészben még veszélyesebb volt a kapura a londoni együttes, Tyrick Mitchell 58. percben közelről lőtt gólja, majd

a 67. percben Olise második találata már négygólos különbséget jelentett.

Michael Olise (7) ősszel talán már a Manchester United játékosa lesz, most azonban a Crystal Palace-t vezette győzelemre ellene

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

Erik ten Hag vezetőedző azonban ezek után sem akart változtatni, és továbbra is csak Szofjan Amrabat állt be csereként a manchesteri csapatba, csak a 80. percben zajlott le a következő vendég csere. A negyedik Crystal Palace-gól után még több hazai helyzetet és egyre durvább szabálytalanságokat is hozott a meccs, újabb gólt azonban már nem, így

a Manchester United megúszta négy kapott góllal a londoni túrát.

A kilátástalan játékával ismét vereséget szenvedő Manchester Unitednak három mérkőzése van még hátra a bajnokságban, és jelenleg nyolcadik helyen áll, azaz az európai kupaindulás is talán csak az FA-kupa-győzelemmel lehetne meg a csapatnak.

Az MU ráadásul 13-adszor kapott ki az idei PL-ben, legalább ennyi vereséget legutóbb az 1989-90-es angol bajnokságban szenvedett a klub,

továbbá az idényben összesen (minden sorozatot figyelembe véve) már 81 gólt kapott, amelyhez hasonlóra 47 éve nem volt példa.

A Bayern München kispadjára is jelölt Erik ten Hag pedig hiába rendelkezik érvényes szerződéssel 2025 nyaráig a klubnál, az újabb sokkoló vereséggel még közelebb került ahhoz, hogy a sajtóban már megjelent híreknek megfelelően kirúgja a holland edzőt a United.

Premier League, 36. forduló:

Crystal Palace-Manchester United 4-0 (2-0)