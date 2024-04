Dráma Sopron felett: villám csapott egy utasszállítóba

Az Austrian Airlines osztrák légitársaság egy másik utasszállító repülőgépébe is belecsapott a villám. A keddi, Brüsszelbe tartó járat utasai között volt Othmar Karas, az Európai Parlament osztrák alelnöke is, az EP-alelnök egy erős fényvillanásról számolt be, majd „rögtön a villanás után egy csattanást is hallottam; azt hittem, egy madár csapódott be a hajtóműbe.” - mondta.