Elfogták a szegedi Fidesz-iroda ablakát kővel bedobó vandált

elfogadhatatlannak tartják az erőszak minden formáját. Szerintük a dollárbaloldal hecckampánya ismét célt ért, hiszen szombat hajnalban már sokadjára követtek el fizikai támadást a szegedi Fidesz Victor Hugo utcai irodája ellen.

A szegedi Fidesz-irodát legutóbb 2022-ben támadták meg, akkor Molotov-koktéllal dobták be az üveget. 2018-ban is történt egy hasonló eset, ráadásul akkor az üveg betörése után egy nappal festékkel is összekenték az épületet. A Délmagyar kiemeli, a szegedi önkormányzat egyszer sem határolódott el a támadóktól.