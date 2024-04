Fényes nappal, az utcán támadtak egy nyugdíjasra Hajdúszováton

4 év börtönbüntetést javasolt az ügyében, amennyiben beismerő vallomást tesz.

Januárban Miskén is kiraboltak egy idős asszonyt, miközben az utcán sétált, korábban Balassagyarmaton és Debrecenben is történt hasonló eset. Egy szlovák férfi pedig több idős nőt is kirabolt Tatabánya közelében.

Forrás: Ügyészség