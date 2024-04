Gulyás Gergely: Az Európai Unióban mi képviseljük a szabadságot

Húsz éve lesz, hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás az az intézményesített szabadság világába való bebocsátást jelenti. „Ehhez képest húsz év után azt látjuk, hogy az Európai Unióban is mi képviseljük a szabadságot, nekünk kell megküzdeni a szabadságért, és mi vagyunk azok, akik ma is úgy gondoljuk, hogy mindenkinek lehetősége van a véleményét elmondani akkor is, ha eltér a mienktől” – fogalmazott Gulyás Gergely a CPAC Hungaryn.

„Köszöntök mindenkit Budapesten! Budapesten, amely a szabadság városa. A szabadság városa volt 1848-ban is, amikor osztrák és cári seregek verték végül le a magyar szabadságharcot. A szabadság városa volt 1956-ban is, amikor a Szovjetunió katonáival és lánctalpasaival voltunk kénytelenek szembenézni. A szabadság városa volt 1989-ben, amikor a kommunista diktatúra véget ért, és amikor sikerült kiharcolni a szabadságot” – kezdte beszédét Gulyás Gergely a CPAC Hungary második napján. A Magyar Nemzet összefoglalója szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett: 20 éve lesz, hogy az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás az az intézményesített szabadság világába való bebocsátást jelenti. Ehhez képest 20 év után azt látjuk, hogy az Európai Unióban is mi képviseljük a szabadságot, nekünk kell megküzdeni a szabadságért, és mi vagyunk azok, akik ma is úgy gondoljuk, hogy mindenkinek lehetősége van a véleményét elmondani akkor is, ha eltér a mienktől – fogalmazott. Európában a szabadság veszélyben van Gulyás elmondta: Brüsszelben ma tüntetést nem lehet tartani, de még egy konferenciát sem lehet megtartani, ha olyan erők szervezik, akik hagyománytisztelők, hogy idézzek abból a határozatból, amellyel egy héttel ezelőtt egy konzervatív konferencián betiltottak. A miniszter kiemelte: azt látjuk, hogy ma Európában a szabadság van veszélyben, és a szabadság azért kerülhetett veszélybe, mert a ma Európát uraló liberális fősodor éppen úgy gondolkodik a jogról, mint ahogy a kommunisták gondolkodtak. Ez pedig nem más, mint a politika szolgálóleánya. Aggódhatunk tehát Európáért, hiszen, ha végignézünk Európán, akkor azt látjuk, hogy azokat az országokat, amelyek erősítenék az európai identitást, amelyek hagyományos konzervatív értékeket képviselnek, amelyeknek társadalmaiban a józan észnek nagy többsége van, tőlünk délre nem is akarják felvenni az Európai Unióba. Évek vagy évtizedek óta hitegetik őket azzal, hogy egyszer majd az unió tagjai lehetnek, de mindegy, hogy milyen feltételeket teljesítenek, mert nincs meg a politikai akarat ahhoz, hogy ők is az unió tagjai lehessenek. Nyugat Európában azt látjuk, hogy a társadalom olyan mértékben változott meg, hogy nagyon kevés esély van már arra, hogy a józan észt képviselő konzervatív erők győzzenek – tette hozzá. Európa jövőjének, túlélésének garanciája Közép-Európa Felhívta a figyelmet, hogy ma Európa reménye, Európa jövőjének, mondhatni túlélésének garanciája Közép-Európa. Leszögezte, hogy Magyarország jó példával akar elöl járni, ezzel tudjuk azt igazolni, hogy 14 éve egy konzervatív kormány sikeres lehet ebben az országban.

14 év alatt nagyon sok választást tudtunk megnyerni, újra és újra ki tudtuk érdemelni a polgárok bizalmát, és joggal remélhetjük, hogy az előttünk álló választásokon, az önkormányzati választásokon és az európai parlamenti választásokon is ismét bizonyítani tudjuk, hogy a magyar választópolgárok nagy többsége a normalitás, a józan ész és a konzervatív kormány és kormánypártok mögött áll – jegyezte meg a miniszter. Kiváló amerikai-magyar kapcsolatok Gulyás Gergely hangsúlyozta: az Egyesült Államok fontos szövetségesünk. Az Egyesült Államokban ez a küzdelem nyitott, és ma az esélyek jobbak, mint korábban bármikor. Azt látjuk, hogy ha minden jól alakul, akkor jövő év januárjától az Egyesült Államoknak konzervatív elnöke, konzervatív többségű szenátusa és képviselőháza lehet. Azt szeretnénk, hogy ez így legyen – jelentette ki. Hozzátette: „azt szeretnénk, hogyha olyan amerikai vezetés lenne, amellyel Magyarország és Európa együtt tud működni, ahol nem különböző emberi jogi jelentésekben kritizálják a szövetségeseket minden alap nélkül, olyan problémákat említve, amelyek vagy nem léteznek, vagy sokkal súlyosabbak pillanatnyilag az Egyesült Államokban, mint a kritizált országban”. Gulyás Gergely

Fotó: Origo - Csudai Sándor / Origo - Csudai Sándor Gulyás Gergely kifejtette: szeretnének egy olyan együttműködést, ami világossá teszi, hogy az Egyesült Államokban még nagyon sokan vannak, talán Európa bármely más országánál többen vannak azok, akik kereszténységben, konzervativizmusban gondolkodnak, és akik a józan észt tartják az emberi élet legfontosabb ügyeiben vezérfonalnak. „Éppen ezért sok sikert kívánunk ahhoz, hogy novemberben, november 5-én a választások jól sikerüljenek. Ez nekünk legalább annyira érdekünk, vagy majdnem annyira érdekünk, mint az amerikai barátainknak” – mondta a tárcavezető. Nagyszerű eredményeket ért el a kormány Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország jó példa abból a szempontból is, hogy „ha valaki csak és kizárólag a számok világát nézi, az objektív eredmények alapján akarja megítélni a mögöttünk hagyott 14 év kormányzását, akkor is óriási eredményeket lát”. Mint mondta: sikerült a mélyszegénységben, nélkülözésben élők számát több mint felére csökkenteni. "Láthatjuk azt, hogy ma a minimálbér három és félszer nagyobb, az átlagbér két és félszer magasabb, mint amilyen 14 esztendővel ezelőtt volt. Azt is láthatjuk, hogy Magyarországon több mint egymillió emberrel többen dolgoznak, mint 2010-ben. Az a gazdaságpolitika, amit folytatunk, lehetőséget adott nagyon sokaknak, akik korábban távol álltak a munka világától, hogy bekapcsolódjanak ide." Úgyhogy szeretném mindenkinek figyelmébe ajánlani, hogy egy konzervatív kormány is lehet sikeres, és ha egy konzervatív kormány hiteles és sikeres, akkor ez a választópolgárok bizalmát is kiérdemelheti – rögzítette a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Konzervatív fordulatra van szükség Európában Mint mondta, bíznak abban, hogy konzervatív fordulat lehet Európában, konzervatív fordulat lehet az Egyesült Államokban, és amikor legközelebb találkoznak, akkor azok a barátaik, akik ma úgy vannak itt, hogy ellenzéki pártokat képviselnek, immáron kormányzati tisztségviselőkként lesznek jelen. Ebben a reményben kívánok sikeres konferenciát és azt, hogy az a folyamat, ami a CPAC-nek az Egyesült Államokon kívüli megrendezésével elindult, folytatódjon, és ebben a CPAC Hungary Budapesten az Alapjogokért Központ szervezésében kiváló példa, remek kísérlet, sőt mostanra azt mondhatjuk, hogy bizonyított rendezvény, egy olyan nagy összejövetel, ahol mindenki tudhatja, hogy Európa konzervatívjaival találkozhat – zárta beszédét Gulyás Gergely.