Gyurcsány polgármestere saját SZDSZ-es vejének köreit látta el több tíz milliós értékű szerződésekkel

Erzsébetvárosban is együtt tűntek fel: 2021 májusától áll Niedermüller Péter szolgálatában a Weber und Mill, és ugyancsak 2021-ben a Republikon is kapott egy megbízást a VII. kerülettől, melynek polgármestere, Niedermüller Péter Horn Gábor apósa. További érdekesség, hogy a társaságok ugyanarra a címre vannak bejegyezve (1026 Budapest, Harangvirág utca 7.).

A Magyar Nemzet ellenőrizte ezeket az információkat is, és előbb egy 2020-as, 6 667 500 forint értékű Weber und Mill-szerződést találtunk a VII. kerület honlapján, majd pedig egy 2023-as, 14 478 000 forint értékű megbízást is. Tehát összesen több mint 21 millió forintos megbízásokról van szó. Ugyanakkor az ismeretlen prókátor több mint negyvenmilliós megbízásokról ír, és az Adatradar is említ egy 2021-es megbízást, amelyet a VII. kerület honlapjának üvegzseb rovatában nem találtunk meg. A két összeg közötti eltérés feltárása érdekében kérdésekkel fordulunk az önkormányzathoz.

Összefoglalásként egyébként a Budapesti Prókátor néven működő oldal ismeretlen szerzője azt írta az oldalon: a kerületben praktizáló ügyvédként kialakított szakmai álláspontom szerint mindez így együtt védhetetlen.

„Követeljük minél többen, hogy kerületünk vezetője álljon a nyilvánosság elé, és adjon magyarázatot arra, hogyan fordulhatott elő ilyen arcátlanság Erzsébetvárosban az ő irányítása alatt.”