Gyurcsány mellett kötöttek ki a politikai halál elől menekülő kispártok

„Az optimális végcél világos: egységes Demokrata Pártot kellene létrehozni” – írta Gyurcsány 2014-ben, kijelölve maga számára is azt a programot, melynek megvalósításáért azóta minden egyes politikai változás, ellenzéken belüli átalakulás alkalmával tesz egy lépést előre.

Ez történik most is, amikor az ellenzéki térfélen megjelent egy új szereplő, aki rendkívül erőszakosan tör előre a nyilvánosságban is.