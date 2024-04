Hatvanmillió forintos segítséget kap a helyreállításhoz a leégett Silvanus Hotel

Népszerűségét jól mutatja, hogy a tűzeset hétvégéjén is éppen egy nemzetközi konferenciának adott volna otthont, 151 szobájából 143 szobáját töltötték meg vendégek. A Hotel Silvanus fontos szerepet tölt be a település foglalkoztatásában is, több mint 100 munkavállalója van. A szálláshely a térségbeli turisztikai attrakciók, vendéglátóhelyek, üzletek révén további családok százainak megélhetését teszik lehetővé, hiszen a szállóvendégek ezek szolgáltatásait is igénybe veszik - tudatta a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Hotel Silvanus

Fotó: Origo

Tavaly a Visegrádot is magában foglaló Budapest és környéke forgalmát tekintve a harmadik legfontosabb belföldi turisztikai térség volt. 2023-ban a Silvanushoz hasonló 4 csillagos szállodák adták a térség forgalmának 34%-át, szálláshelyi árbevételeinek viszont az 57%-át.