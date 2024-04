A helyesírás sokaknak okoz problémát és néha még olyan dolgokban is elbizonytalanodik az ember, amiről azt hinné, hogy biztosan tudja. Ilyen az egybe- és különírás témaköre is. Kvízünkben 7 olyan kifejezést szedtünk össze, aminél nehéz eldönteni, hogy hogyan is kell helyesen leírni. Ön hányat tud helyesen?

Kvíz 1 / 7 Melyik változat a helyes? Patyolat tiszta Helytelen válasz Patyolattiszta Helyes válasz Patyolat-tiszta Helytelen válasz