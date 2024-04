Hiánypótló ritkaságok és műfajteremtő zenészek a negyedik Liszt Ünnep első programjai közt

A könnyedebb műfajok is helyet kapnak a programkínálatban

A fiatal olasz zongorista-zeneszerző, Francesco Tristano előszeretettel kísérletezik különböző stílusokkal, a jazz és az elektronika színeit keverő, hipnotikus és felszabadító előadásmódját a New York Times és a The Times is magasztalta, most pedig a magyar közönség is személyesen győződhet meg csáberejéről. A detroiti DJ, Jeff Mills, az afrobeat alapítója, valamint a nigériai dobos, Tony Allen és a veterán billentyűs, Jean-Phi Dary víziójából született a hármuk zenei világát ötvöző Tomorrow Comes The Harvest projekt és az azt kísérő album. Allen 2020-ban bekövetkezett halála után Mills és Dary az indiai tabla virtuózával, Prabhu Edouarddal kiegészülve érkezik a fesztiválra. Európai turnéjuk keretében és legújabb, 2024-ben megjelent albumuk dalaival jön a negyven éve alapított legendás zenekar, az Einstürzende Neubauten, azonnal felismerhető, alien popra keresztelt stílusuk a rock, az alternatív pop és a mainstream műfajteremtő kísérlete.