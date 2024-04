Jegyautomatákat tört fel egy férfi Budapesten

Január óta egy férfi több jegyautomatát is feltört Budapesten, majd az azokban lévő pénzt magával vitte. Ráadásul, hogy el tudjon menekülni, még egy drága biciklit és motort is lopott, amihez egy hamis rendszámot is készített a jegyautomatákból lopott pénzkazettákból.

Egy férfi idén január végén kezdte meg ámokfutását a fővárosban, ugyanis akkor a budapesti szemeretelepi vasútállomáson felfeszített egy jegykiadó automatát. A férfi úgy gondolta, majd ennek a kifosztásából fog meggazdagodni, azonban nem volt szerencséje, ugyanis az automatában nem volt sok pénz. Ezért az automata egyik részét, a bankjegykezelő szekrényt magával vitte. A tolvaj a szekrény ellopásával és a rongálással összesen 9,5 millió forintos kárt okozott.

Az első rongálást követő hetekben még négy hasonló lopás történt Budapest közeli településeken, ahol egy esetben csak megrongálta az automatát, míg kétszer csak előkészült a lopáshoz, viszont nem tudta befejezni az automata kifosztását. Az ügyben nyomozni kezdett a rendőrség. Bár a férfi az automaták kameráit leragasztotta, mégsem tudta megúszni a lopásokat. A férfit az utolsó lopása után nyolc nappal, március 22-én egy Kiskőrös közeli tanyán fogta el a rendőrség,

ahol az akció során házkutatást is tartottak. Ekkor több olyan szerszámot találtak a férfinél, amit a lopásokhoz használt, sőt megtalálták az ellopott pénzkazettákat is, amiket a tolvaj elégetett. Emellett az automatákból kivett pénz is a házban volt. A rendőrök a férfinél még egy biciklit is találtak, amit a tolvaj Budapestről lopott el, és több mint egy millió forintot ér. Sőt, a férfi még egy motort is lopott a fővárosból, amire a lopott pénzkazetták lemezeiből készített hamis rendszámot.

A rendőrség az 54 éves B. Győzőt nagyobb értékű, üzletszerű, folytatólagos, dolog elleni erőszak és lopás miatt hallgatta ki, ahol a férfi nem tett vallomást. Ezután a rendőrök őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását.