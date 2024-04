Meg sem mozdulhat Karácsony Gergely a Gyurcsány-házaspár nélkül, nyilvánosan elismerte - videó

Egészen szánalmas helyzetbe hozta saját magát Karácsony Gergely a Soros-féle propagandaműsorban, Gulyás Mártonnál. Egy érdektelen kérdésre - lényege: ki dönt, hogy majd követelnek-e előre hozott választást - először kapásból azt hazudta, hogy ő találta ki, majd megijedt, hogy nyilván Gyurcsányék is megnézhetik a műsort, és gyorsan helyesbített, hogy tulajdonképpen nem is emlékszik. És lehet, hogy Gyurcsány feleségének jutott eszébe, ezt dadogta. Majd feltételezte, hogy a főnök, a pártelnök, Gyurcsány Ferenc is tud róla. Nem merte azt mondani, hogy bármi történhet Gyurcsány nélkül. Hiszen fél tőle.

A nevetséges lelepleződés itt tekinthető meg: