Kocsis Máté: Pikó András valótlanságokat állít az NKE józsefvárosi fejlesztésével kapcsolatban

A Fidesz frakcióvezetője szerint hamis állítás, hogy az Országgyűlés elő beterjesztett törvényjavaslat nem ad garanciát azoknak a bérlőknek, akik a cserelakásokat nem fogadják el, valamint az sem igaz, hogy nem lehet megoldani ilyen mennyiségű lakásnak a pótlását Budapesten.

Arra is kitért: a Pikó András vezette önkormányzat tervei szerint 9 milliárd forintot költenének ugyanezen a területen két ház felújítására, úgy, hogy értékesítenék ezeket az ingatlanokat és más üres telkeket is, felélve a kerület vagyonát. Hozzátette: a programról egy testületi ülésen az is kiderült, nem célja, hogy a kiköltöztetett lakók visszaköltözzenek a felújított lakásokba. Ezzel szemben - folytatta - az állam nem elveszi az ingatlanokat, hanem kártérítést fizet és megvásárolja azt, amit amúgy is értékesíteni kívánt az önkormányzat a saját programja szerint.

Kocsis Máté szerint Pikó András azért "rémült meg" ettől a helyzettől, mert ígéretével ellentétben nem tudta rendezni a kerület ingatlangazdálkodását, így most azoknak, akiknek rendezetlen a jogviszonya, díjhátralékosok, vagy jogcím nélküli lakáshasználók, nem biztosíthat cserelakást. Nem az állam felelőssége, hogy ilyen emberek élnek azokban a lakásokban, hanem a józsefvárosi önkormányzaté és személyesen Pikó Andrásé - jelentette ki.