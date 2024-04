Megdöbbentő részletek derültek ki a ráckeresztúri halálos légi katasztrófáról

Mint azt megírtuk, halálos baleset történt Ráckeresztúrnál ma délelőtt 10 óra körül. Egy kisrepülőgép csapódott be egy mezőgazdasági területre Ráckeresztúr és Martonvásár között, aminek következtében egy ember meghalt. A helyszínt hamar rendőrök, tűzoltók és mentősök lepték el, sőt még mentőhelikopter is érkezett, a helyszínelés pedig még most is tart.

A Metropol felkereste az Országos Mentőszolgálatot a baleset körülményeivel kapcsolatban, akik elmondták, a férfi olyan súlyosan megsérült a balesetben, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A helyszínre mentőautókat és mentőhelikoptert is riasztottunk, de sajnos nem lehetett segíteni, egy ember a helyszínen életét vesztette

- mondta a Metropolnak Sebők Katalin az OMSZ kommunikációs szervezője. A repülőgépen a pilótán kívül nem utazott más, így a balesetnek csak egy súlyos sérültje van. A kép illusztráció

Fotó: MTI/Vajda János A gép egy szántóföldbe csapódott, erről mesélt a lapnak egy martonvásári férfi:

Hallottuk a mentősök meg a tűzoltók hangját, aztán jött a mentőhelikopter is. Nem tudtuk, mi történhetett, mert nem láttunk semmit, szerencsére arrébb volt a lakott résztől - mesélte a férfi, majd egy másik hozzátette, hogy a repülő a főutat elkerülte, mivel ő mikor a baleset történt az úton autózott és ott nem vett észre semmit: Lehet, hogy utolsó pillanatban sok ember életét mentette meg azzal, hogy szántóföldre zuhant, nagyon sajnáljuk szegényt

- mondta a másik férfi. A környékbeliek úgy tudják, hogy egy gyakorlott, gyakran arra repülő pilóta vezette a kisgépet: Azt gyanítjuk, az a férfi volt, aki minden hétvégén erre repült már jó ideje - nyilatkozta egy helyi lakos. A közösségi médiában is hamar elterjedt a baleset híre, ahol egy helyi csoportban azt írták, egy hetente arra repülő akrobata lehet az áldozat.