Puszta kézzel gyilkolta meg saját édesanyját egy nyíregyházi kamasz

Ifj. H. András fizetése egy részét hazaadta, amit az apja mindig elivott. Azért akart a fővárosban dolgozni, mert nem bírta elviselni a férfi italozó életmódját. Amikor otthon volt, rendszerint „jó és megértő fiúként igyekezett szép szóval lecsendesíteni az apját a család nyugalma érdekében. Fáradozását azonban nem kísérte siker, s ezért február 1 -én, otthonlétekor - amikor az apja már két hete táppénzen volt — megállapodott a nagyobbik húgával, Piroskával: ha az apjuk viselkedése ismét tűrhetetlenné válna, tüstént táviratozzon neki budapesti munkahelyére" - írta meg a Magyar Rendőr 1981. október 10-e száma.

Február 3-ának hajnalán a férfi közel volt ahhoz, hogy puszta kézzel megölje a feleségét,

aztán Piroska nyakához szegezett egy kést. Így érte el, hogy lánya ne szaladjon orvosért, és szóljon a bátyjának.

A körzeti orvos jól ismerte a részegeskedő férfit, akit még a nagykállói Ideggyógyászati Intézetbe is beutalt amiatt, mert ha ivott, zavartan, agresszíven és beszámíthatatlanul viselkedett. Már pedig akkorra már évek óta és rendszeresen sokat ivott. 20 nap alatt képes volt 20 liternyi pálinkát eltüntetni egyedül. Az elmeorvosok arra jutottak, hogy neurózisban szenved, de nem elmebeteg. Felesége soha nem adott arra okot, hogy akár verbálisan, akár fizikailag bántsa, mégis gyakran megfenyegette és az életére tört. Csendben viselte a sorsát, éppúgy mint két fiuk és két lányuk. 1976-ban felcsillant a remény, amikor a férfi elvonókúrára ment, de nem használt neki és mivel az alkohol miatt szív- és májbeteg lett, többé nem utalhatták be huzamosabb ideig tartó kúrákra. Az alkoholtól eszét vesztő férfi támadásairól a saját édesapja is tudott.