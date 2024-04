Megvan a Kárpát-medence öt legjobb borásza

Bárdos Sarolta, Balassa István, Ipacs Szabó István, Liptai Zsolt és Maurer oszkár; olyan nevek, akik méltán kerültek a döntőbe, és minden bizonnyal mindnyájan érdemesek a végső győzelemre is. A döntős névsor kihirdetése előtt a díjat gondozó Vinum Praemium Alapítvány már el is indította a voksolás második fordulóját, ahol értelemszerűen ezúttal is az ötveneknek van szavazati joguk, ők választják meg a végső győztest.

A legjobb borászok közössége azonban nem csak a „kollégák” teljesítményét jutalmazza, hanem a civilekre és az „utánpótlásra” is gondolva megválasztják a Borászok Barátját és a Jövő Borászát is. A 2012-ben elindított Borászok Barátja díjat olyan civil személyiség kaphatja meg, aki tevékenységével kiemelkedő mértékben képviseli a magyar bor érdekeit és nagyban segíti a magyar borászok munkáját.