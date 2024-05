A Miami Nagydíj pénteki napján a szabadedzés után a sprintkvalifikáció következett, amelyre száraz körülmények között került sor, ellentétben a két héttel ezelőtt, Sanghajban látottal. A sprintidőmérő első szakaszában kötelező jelleggel közepes keverékű gumikon kellett köröznie a pilótáknak, és végül a 12 perces SQ1-ben a két McLaren volt a leggyorsabb, a kieső helyeken pedig Pierre Gasly, Csou Kuan-jü, Valtteri Bottas, Logan Sargeant és Alexander Albon végzett. Albon utolsó (egyébként 16. helyet érő) gyors körét elvették, így tudta őt megelőzni karrierje során először időmérőn vagy sprintkvalifikáción a csapattársa, Sargeant.

A 10 perces második szakaszban szintén közepes abroncsokat kellett használni, itt Max Verstappen és Cunoda Juki várt ki a legtovább azzal, hogy kijön a bokszutcából, a holland megelégedett egyetlen gyors körrel is. Többen is hozzáértek a falhoz a 16-os kanyar kijáratánál, de komolyabb autósérülés nélkül lezajlott az SQ2 is, amelyet végül ismét Norris nyert, a kiesők sorrendje pedig George Russell, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Kevin Magnussen és Cunoda Juki volt – de olyan szoros volt az etap vége, hogy még Ocon is fél tizeden belül zárt a 10.-ként végző Nico Hülkenberg mögött.

A 8 perces SQ3-ban már a lágy keverékű abroncsok voltak az autókon, de ezt egy ideig nem láthatta a közönség, ugyanis mind a 10 pilóta kivárt az utolsó bő 3 percig. Végül

a nagy esélyes Norris belerontott a körébe, így csak 9. lett, Verstappennek pedig az 1:27,641-es idő is elég volt az első helyhez.

A pozitív meglepetést Daniel Ricciardo szolgáltatta a negyedik helyével. Verstappen mögött Leclerc, Pérez, Ricciardo, Sainz, Piastri, Stroll, Alonso, Norris és Hülkenberg lett az első tíz sorrendje.

Az F1-es Miami Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 18 órától a 19 körös sprintfutammal folytatódik, majd 22 órától a vasárnapi verseny rajtrácsát meghatározó időmérőt rendezik. Az 57 körös versenyre vasárnap, magyar idő szerint 22 órától kerül majd sor.

