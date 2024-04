Magyar Péter támogatóinak egyetlen céljuk van: a kormány megbuktatása és a háborúpárti vonal hatalomra juttatása – mondta Menczer Tamás a Pesti Srácoknak. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette azt is, kár vitázni Magyar Péter identitásáról, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy most hazatalált oda, ahova mindig is való volt: a baloldalra.