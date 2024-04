Az idei CPAC Hungary rendezvényünkre sokakat felkértünk már előadónak, többen vissza is jeleztek, ám voltak olyanok is, akik legnagyobb sajnálatunkra elutasították felkérésünket. Pedig élménybeszámolóra hívtuk Joe Bident, Soros Györgyöt és hogy a női kvóta is meglegyen, Ursula von der Leyent is, azonban sajnos nem vállalták a haknit – írja az Alapjogokért Központ.

Vágólapra másolva!

A „Mesterségem címere: guruló dollárok” c. élménybeszámolóra kiemelt vendégeket vártunk... Sajnos nem vállalták a közös haknit – írta közösségi oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.