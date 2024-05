Több tízezer gyerekpornó-felvételt találtak egy makói férfinál

A férfi 2018. májusa és 2020. októbere között álnéven regisztrált egy internetes oldalon, majd több, mint 500 gyerekekről készült pornóvideót és fotót töltött fel. A férfinál a rendőrök házkutatást végeztek, melynek során

a férfi által használt telefonokról, memóriakártyáról és laptopjáról is rengeteg pornófelvétel került elő.

Emellett 2020. februárjától egy titkosított üzenetküldő alkalmazásnál létrehozott felhasználói fiókjába két éven keresztül,

több mint 14.000 gyerekpornó felvételt töltött fel, melyeket az alkalmazáson keresztül közel 100 másik felhasználóval osztott meg. A felvételek között több olyan is volt, melyen bántalmazták, kínozták a gyerekeket.

A tartalmak egy részét a férfi az első gyanúsítotti kihallgatása után mentette le.

A főügyészség a többszörös visszaesőnek számító férfival szemben minősített gyermekpornográfia miatt emelt vádat.

Az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék a váddal egyezően bűnösnek mondta ki a férfit, és

13 év fegyházbüntetést szabott ki vele szemben, emellett véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelyek révén gyerekekkel kerülne kapcsolatba.

A bíróság döntése ellen

a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség 17 év fegyházbüntetés kiszabása, a férfi és ügyvédje viszont enyhítés érdekében fellebbezett,

így az ítélet nem emelkedett jogerőre.

A fellebbezésről a Szegedi Ítélőtábla dönt.

Szintén több, mint tízezer gyerekpornó tartalmú fotót és videót tárolt telefonjain egy tatabányai férfi is, melyek egy részén 12 év alatti kislányok szerepeltek. Egy másik tatabányai férfinál is közel 10000 gyerekpornó felvételt találtak, melyek egy részét ő maga készítette egy 12 év alatti gyerekről, akit meg is erőszakolt. A férfi a felvételeket ismerőseivel is megosztotta. Szintén gyerekpornó felvételeket töltött le az internetről egy Esztergom környékén élő férfi, ezután a telefonján és a felhőben tárolta őket. Egy állami szervnél, vezetői beosztásban dolgozó férfi pedig munkahelyi laptopján tárolt 12év alatti gyerekekről készült erotikus felvételeket. Egy solti férfi winchestereken tárolt gyerekpornó felvételeket, majd szakítás után a volt barátnőjénél hagyta őket. A nő csak jóval azután szembesült a sokkoló felvételekkel, hogy különköltöztek. Budapesten egy szudáni migráns telefonján gyerekpornó felvételeket, a lakásán pedig drogot találtak.