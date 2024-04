HFDA/Hype&Hyper

A design LAB curated by Rossana Orlandi keretében készült termékek a Milan Design Week-en debütáltak. A magyar kulturális örökségből ihletet merítő, azt újszerű és fenntartható megközelítésben megjelenítő kollaborációk a nemzetközi közönség figyelmét is felkeltették. A Design Walk in Budapest kiállítást olyan szakmai magazinok ajánlották a látogatók figyelmébe, mint a Dezeen, a DesignBoom és az olasz La Repubblica design kiadványa, a Door. A hét egyik csúcspontjaként Rossana Orlandi személyesen vezette körbe a vendégeket a kiállításon, amelyen az olasz Elle Decor és az Architectural Digest mellett, a Domus, a Cose di Casa és az ausztrál Vogue Living, valamint brit és amerikai újságírók is részt vettek. A Budapest Select ernyőmárka eseményein a cseh Vogue, az olasz L’Officiel és GQ, valamint az NSS újságírói is megtekintették a kiállítást.

A design LAB curated by Rossana Orlandi termékeit a magyar kulturális örökség inspirálta, a tervezők közül többen Budapest ikonikus helyszíneiből merítettek ihletet, amely így a milánói kiállítás koncepcióját is meghatározta. A Design Walk in Budapest a kulturális összefonódások központjaként ünnepelte Budapestet, a Duna ölelésében fekvő főváros kreatív hangulatát, kortárs szemszögből mutatva be annak építészeti és design örökségét. A kiállítás a város egyedi hangulatát hangsúlyozta, amellyel megőrzi sokszínű történelmi hagyományait, miközben magába szívja a modernitást. A designtárgyak mellett a kortárs magyar képzőművészeti alkotások, szobrok, festmények és fotók tették teljessé a kiállítótér hangulatát.