Nagy jövő előtt álló magyar művészek számára nyújt jelentős támogatást az EXIM Magyarország

Fontos és hiánypótló művészeti támogatást hirdetett meg hazánk hivatalos exporthitel-ügynöksége, amely kifejezetten fiatal, kortárs magyar művészeknek kínált jelentős anyagi támogatást nemzetközi karrierjük beindításához. Az EXIM Határtalan Kultúra Program támogatásával megvalósuló és az Art is Business Egyesület szakmai gondozásában elinduló ösztöndíjprogramot azzal a céllal hirdették meg képzőművészek és kamarazenei formációk számára, hogy minél több feltörekvő művész jusson nemzetközi karrierépítési lehetőséghez. Az ösztöndíjpályázattal nemcsak finanszírozási hátteret kínáltak a kiválasztott művészek számára, hanem egyedülálló alkalmat is arra, hogy alkotásaikkal bekerüljenek a világ művészeti vérkeringésébe.



A képzőművészek és kamarazenei formációk számára meghirdetett két ösztöndíjpályázat elsősorban a kiválasztott művészek nemzetközi karrierjének elindítását hivatottak segíteni, az EXIM Határtalan Kultúra Programnak ugyanis kiemelt célja, hogy fiatal művészek számára lehetőséget teremtsenek a művészeti színtéren történő érvényesülésben. A pénzügyi intézmény művészeti programjának első állomásai az Art is Business Egyesület által létrehozott két ösztöndíjpályázat, amelyek jól reprezentálják az EXIM Magyarország álláspontját, miszerint a művészeti ágak és a gazdasági területek fúziója hosszú távú értékteremtést jelent, ily módon a két terület szoros együttműködése a kreativitás és az esztétikum előremozdítása mellett kulcsfontosságú szerepet tölt be a fenntartható gazdasági fejlődés és az innováció szempontjából is. A szervezet szakmai irányítása alatt elindított pályázatokra fiatal, kortárs képzőművészek és kamarazenei formációk jelentkezhettek, a nyerteseknek pedig lehetőségük nyílik majd nemzetközi vásárokon, illetve külföldi koncertturnékon és zenei fesztiválokon történő részvételre is.



A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő EXIM Magyarország által megrendezett EXIM Awardson idén először a művészet is kiemelt szerepet kapott, ugyanis első alkalommal adták át a Határtalan Kultúra Program elismeréseit — a bankszakmai díjak mellett. A képzőművészeti pályázaton első helyezést ért el a Molnár Ani Galéria művésze, Csizik Balázs képzőművész, a klasszikus zenei pályázaton pedig a Csabay Domonkos és Hartmann Domonkos alkotta zongorista-csellista duó győzedelmeskedett. Az eseményen résztvevők néhány mozzanat erejéig belepillanthattak az ösztöndíjas művészek munkájába, hiszen a nyertes kamaraegyüttes az est folyamán rövid koncerttel ajándékozta meg a hallgatóságot. Balázs alkotásai pedig helyszínen felállított pop-up kiállításon voltak megtekinthetők, amelyekben egyszerre jelenik meg az absztrakt fotográfia képisége, valamint a modern építészet formavilága az ember és az épített tér relációjában.



„Az EXIM Magyarország támogatási és adományozási tevékenységén belül kiemelt hangsúlyt helyezünk a hazai kortárs művészek támogatására, valamint nemzetközi ismertségük növelésére. A Határtalan Kultúra Programunk a művészettámogatás, illetve a társadalmi értékteremtés melletti hosszú távú elkötelezettségünk jegyében indult el, a meghirdetett első ösztöndíjpályázatunk sikerességét pedig jól mutatja a jelentkezők magas száma és a színvonalas pályázati anyagok benyújtása. Ezúton is gratulálok a nyerteseknek, és sok sikert kívánok nekik a nemzetközi karrierjük megvalósításához!” – fejtette ki Kisgergely Kornél, az EXIM Magyarország vezérigazgatója. „Több éve kísérjük nyomon a hazai vállalati és művészeti világ kapcsolódásait, és ritkán találkozunk olyan hiteles és értékalapú szponzorációval, mint az EXIM Magyarország ösztöndíjprogramja. A vállalat két olyan területen is segíti önzetlenül a fiatal alkotókat, amelyek a cég stratégiai céljaihoz illeszkednek és közben a magyar tehetségek számára szabad művészetgyakorlást tesznek lehetővé megmérettetve magukat a nemzetközi porondon.” – tette hozzá Balogh Máté András, az Art is Business Egyesület ügyvezetője.