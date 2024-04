Nehezebb az ismerkedés, ha dohányosok vagyunk?

Szakító ok lehet a füst

A cigarettázás a későbbiekben is okozhat problémákat a kapcsolatban, amennyiben csak az egyik fél dohányzik, a másikat pedig ez rendkívül zavarja. Az egyik legfőbb konfliktusforrás a füst okozta kellemetlen szag, ami nemcsak az ember leheletén, hanem a bőrén és a ruháin is visszaköszön. De a dohányzás helyszíne is súrlódásra adhat okot, ha például valaki ahhoz szokott hozzá, hogy a lakásban vagy az ablakban cigarettázzon, a másik fél viszont nem bírja elviselni a füstöt. A kellemetlen szagok elkerülésének leghatékonyabb módja az, ha letesszük a cigarettát. De azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak leszokni a dohányzásról, a hevítéses technológia is alternatívát jelenthet, hiszen használata során nem képződik füst.