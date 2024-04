Orbán Viktor beszéde a világ legnagyobb konzervatív fórumán: Jöjjön el a szuverenisták kora!

Idén április 25-én és 26-án harmadik alkalommal rendezi meg az Alapjogokért Központ a legnagyobb nemzetközi konzervatív seregszemlét, a CPAC Hungary-t, ahová a világ legismertebb jobboldali vezetői, kutatói és influenszerei látogatnak el. Itt lesz Budapesten Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője, Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke, valamint hazánkba érkezik az Egyesült Államokból Markwayne Mullin szenátor, Andy Harris és Keith Self kongresszusi képviselők is. A rendezvény főszónoka ebben az évben is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.

Idén április 25-én és 26-án harmadik alkalommal rendezi meg az Alapjogokért Központ a legnagyobb nemzetközi konzervatív seregszemlét, a CPAC Hungary-t, ahová a világ legismertebb jobboldali vezetői, kutatói és influenszerei látogatnak el. A rendezvény főszónoka ebben az évben is Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A világ konzervatívjai Budapesten vannak Orbán Viktor beszédében köszöntötte "a világ minden tájáról idesereglett konzervatívokat". A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ma híre van a nemzetközi politikában, pedig ezt nem indokolnák a méretei, a gazdasága, főként ha Brüsszelből, Pekingből, vagy Moszkvából tekintenek rá. A kormányfő szerint mégis van valami vonzó Magyarországban. 1000 éves történelme során hazánk nem engedett a függetlenségéből, és miközben egész Európát elöntötte egy progresszív liberális óceán, itt megmaradt egy konzervatív sziget, amely dacol a liberális dagállyal, a Brüsszeli égzengéssel, és a washingtoni hurrikánnal. Nemcsak dacol, hanem túlél, győz, sikeres, és újra és újra győz. Ez egy olyan konzervív konferencia, amit nem akarnak betiltani, mert szervezőit nem fenyegetik meg, mint a múlt héten Brüsszelben történt - tette hozzá. Hazánkban lehet szabadon beszélni Leszögezte: hazánkban szabadon lehet beszélni, és jogállam van a híresztelések ellenére is. Orbán Viktor szerint Brüsszelben, az európai liberálisok paradicsomában mára megvalósult az európai progresszív élet. Idézett egy mondást: ez már a kommunizmus, vagy lesz még rosszabb is? Ne búslakodjunk a brüsszeli divaton - tette hozzá a miniszterelnök. 2024 a gyakorlat éve A kormányfő felidézte, hogy két éve, az első CPAC-en a magyar sikerreceptről beszélt, tavaly a progresszív, liberális vírusról, és ezek fontos, de elméleti kérdések. Idén szerinte fontos a gyakorlatról beszélni. Idén választások lesznek a világban, amelyeket meg kell nyerni. Változik a világ rendje, és ezen változásk közepette kell nyerni. A liberálisok érzik a veszélyt, mert le akarják őket váltani - jegyezte meg. Hozzátette: ezek az erők mindenre elszántak, nem riadnak meg semmitől, és most még ők vannak hatalmon. Nincsenek erkölcsi aggályaik, és nem hezitálnak használni az eszközeiket, ha kell, az állami eszközöket is bevetik. Mindez a szemünk láttára történik, és ez történik a magyarokkal Brüsszelben, Trumppal Amerikában. Az ellenfelek ott ülnek az intézmények élén, és a közjó használata helyett pusztítanak, és ez nekünk, aközép-európaiaknak nem újdonság, a nyugatiaknak talán igen.

Régen a kommunisták 5 lépésben "énekelték ki a sajtot a szánkból": 1. Átfogalmazzák, mi a normális: ma a progresszívek szerint a háború a béke; a migráció erőforrás, pedig nő a bűnözés, a terrorfenyegetettség. 2. A kifordított normalitást állami eszközökkel kezdik terjeszteni: aki ellentétes véleményen van, az őrült vagy nem normális. 3. Elterjesztik rólad, hogy mivel a nézeteid veszélyesek, nemzetbiztonsági kockázatot jelentesz. 4. Rád uszítják a liberális sajtót. Aktivistákat állítana hadrendbe, akik jogi eszközökkel elhallgattatnak. Jön az álprofilok világa, és az állami szerveket is feljelentik. 5. És ha még bírod, akkor az állami szervek is akcióba lendülnek. Kötelességük lesz vizsgálódni utánad, így lesznek ezek a progresszívek intézményei. Végül állami eszközökkel hallgattatnak el. A kormányfő szerint ugyanez zajlik Brüsszelben és Washingtonban is. Ez történt a EU-ban, amikor Tucker Carlsont ki akarták tiltani, de ez megy most Németországban, és Finnországban is. El kell zavarni a progresszív liberálisokat Orbán Viktor szerint a jó hír az, hogy ennek most véget lehet vetni. Leszögezte: ha Isten úgy akarja, akkor le lehet zárni a nyugati civilizáció egy dicstelen korszakát. A progresszív liberálisok háborút, káoszt és békétlenséget, zűrzavart hoztak a világba, a családokban, és romló közbiztonságot az utcákon. A miniszterlenök szerint furcsa korszak volt ez, és a világot demokráciákra és autokráciákra osztották, és a liberálisok szerintük harcolni kell az autokráciákkal szemben. De az embereknek elegük lett belőlük, ahol csak megjelentek. Ez a világ olyan vezetőket termelt, akik hibáznak, nem valók vezetőknek, mert a saját vesztükbe rohannak. Orbán Viktor szerint még a szépségversenyeken is többet tudnak a világbékéről, mint amit ezek a vezetők tudnak. Leszögezte: itt a vissza nem térő alkalom, hogy a lehanyatló világszellem helyébe egy szuverenista világrendet állítsunk! Milyen lenne ez? A kormányfő szerint nincs benne globális ideológia, amihez mindenkinek igazodnia kell, itt a nemzeti ideológia határozza meg az érdekeket, és a szuverenista világrendben a valódi szuverén a nép. Többé nem mindenfajta NGO-k, gyanús szakértők mondják meg, mi a helyes, hanem a nép által megválasztott politikusok. Az államnak feladata védeni a polgárait, védeni a határokat, és a családalapítás érték. Védeni kell a családokat. A világgazdaságnak ideológiamentesen kellene szerveződni, mindenki kereskedhet mindenkivel, és az államok dolga a kapcsolati hálók kiépítése, ami véd az egyoldalú függőségektől. A liberális hegemónia rosszabb hellyé tette a világot Háborút hoztak, fel akarták számolni a családokat, és ennek a világnak a hívei még ott ülnek Brüsszelben - mondta el a kormányfő. Jöjjön el a szuverenisták kora! Irány a csatamező, és kezdődjön a választási harc! - mondta el Orbán Viktor. Cikkünk folyamatosan frissül!