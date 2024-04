Tele van a pesti Városháza Gyurcsány embereivel, ők irányítják Karácsony Gergelyt

Lehet az is, hogy nem véletlenül. Tordai nemcsak a baloldali kormányokhoz, de a Soros-birodalomhoz is ezer szállal kötődik, hiszen alapítója és társtulajdonosa volt a bevándorláspárti spekuláns által finanszírozott Átlátszónak, de kuratóriumi tagja is volt a Bajnai Gordon-féle Haza és Haladás Alapítványnak is, és egy harmadik sorosista szervezetet is ő alapított a kormányváltás után: a Költségvetési Felelősségi Intézetet.

Tordai Csaba Forrás: Kontra

Gyurcsány emberei mindenhol

Ne feledkezzünk el Kiss Ambrus főpolgármester-helyettesről sem, aki 2002-től a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban dolgozott, majd 2003 márciusától miniszteri tanácsadó a Miniszterelnöki Hivatalban. 2006 júliusától 2007 júliusáig a szociális és munkaügyi miniszter kabinetfőnöke; ezt követően 2009 áprilisáig a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kabinetfőnöke volt (Kiss Péter volt ekkor a miniszter), majd 2009 áprilisától Bajnai kormányában (ekkortól a most már Gyurcsány-párti Molnár Csaba a miniszter) társadalompolitikai szakállamtitkár a Miniszterelnöki Hivatalban.

A FENTIEKBŐL IS JÓL LÁTSZIK, HOGY KARÁCSONY ÖTÖDIK HELYETTESE IS EGYÉRTELMŰEN A RÉGI, MÁR EGYSZER A HATALOMBÓL KIBUKOTT, DE A VÁROSHÁZÁRA VISSZATÉRT GYURCSÁNY-BAJNAI-TÁRSASÁG EMBERE.

Karácsony mellett találjuk Böcskei Balázst is, aki 2019-től társadalmi kapcsolatokért felelős önkormányzati főtanácsadó. Mint arról korábban beszámoltunk, a Gyurcsány-párt brüsszeli delegációja éppen cégét, a RESPUBLICA Elemző Kutató és Tanácsadó Kft.-t bízta meg tanulmányok elkészítésével és egyéb szolgáltatások nyújtásával. A 2017-es alapítású vállalkozásban Böcskei egyedüli tulajdonos, és ő az ügyvezető is.

Czeglédy Csaba, a baloldal táskás embere, éppen bilincsben

Forrás: MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Mindemellett könnyen lehet, hogy a jogerősen elítélt ügyvédnek, a Gyurcsány családdal zavaros pénzügyi kapcsolatban levő Czeglédy Csabának az irodáját is foglalkoztatja a főváros.

Milliárdos Gyurcsány-fióka

Mindezek mellett pedig ott van Mártha Imre is. Mártha Imre édesapja, dr. Mártha Imre orvosként dolgozott Záhonyban, majd Mándokon. 1994 őszén, tehát már a balliberális koalíció idején, az SZDSZ képviselőjelöltjeként indult, és nyert mandátumot utóbbi település önkormányzatában.

Fia pedig a harmadik MSZP-SZDSZ-kormány idején, a Gyurcsány-korszakban vállalt komoly szerepet, amelynek értékeléséhez érdemes felidéznünk a szabad demokrata tézist, miszerint az állam rossz tulajdonos.

Erre volt példa, amikor 2006-ban az állami MVM kereskedelmi igazgatójaként jelentős veszteségekről Mártha Imre adott számot, miközben a külföldi tulajdonú áramszolgáltatók nagyot kaszáltak. Mártha magyarázkodásáról a Világgazdaság 2006. február 9-ei száma is beszámolt: ”Emlékeztetett azonban (Mártha Imre – a szerk.), hogy cége az ártörvény és a hatályos rendeletek szerint kötötte árameladási szerződéseit, ezektől nem tud eltérni. Emiatt tavaly is jelentős vesztesége keletkezett, s komoly deficitre számít az idén is. Eddig sikertelenül próbált új szerződéseket kötni az áramszolgáltatókkal, miközben e kontraktusok kötöttségei miatt tavaly és várhatóan cége az idén is nagy veszteséget könyvel el.”

A második Gyurcsány-kormány idején, 2006. augusztus 1. napjától új közüzemi nagykereskedőn keresztül történt Magyarország közüzemi villamosenergia-ellátása.

Az MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt. augusztus 1-jei hatállyal megkezdte tényleges működését, vezérigazgatója pedig Mártha Imre lett.

2007-ben komoly problémát okozott a villamosenergia-rendszer számára a klímaberendezések terjedése, miközben a gyurcsányi megszorítások jócskán megemelték a rezsiköltségeket is. Mártha Imrének volt javaslata, a Népszabadság 2007. június 14-ei számában arról beszélt, hogy „külföldi példák alapján azt javasolná a lakossági fogyasztóknak, hogy a napi csúcsok idején (reggel 8 és este 9 között, de leginkább estefelé)

ne kapcsolják be azokat a nagy áramfogyasztó berendezéseket, amelyek működtetése elhalasztható más napszakra is.

Ha kimegyünk egy helyiségből, kapcsoljuk le a villanyt, a ventilátort, a számítógépet” – szólt a vezérigazgatói tanács. 2006 és 2010 közötti időszakban 61,5 százalékkal emelték a háztartási energiaárat, a baloldali kormányzás nyolc esztendeje alatt pedig duplázódott az áramár.

Mindeközben 2008-ban – tehát Mártha vezérigazgatói működésének első időszakában is – Gyurcsány cége,

a Motim egy 2007 decemberi megállapodás alapján az „elvileg legalacsonyabb” hazai, hivatalos aukción kialakult, nagykereskedelminek tekinthető árnál is olcsóbban vásárolhatott áramot.

2010 után az egyre többet politizáló cégvezér végül – már a Karácsony-Gyurcsány-féle fővárosi kinevezés előtt – a baloldali pártok közelébe került, mikor 2018-ban az MSZP, a Gyurcsány-párt és a Párbeszéd a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságába jelölte, de az erről döntő parlamenti bizottság nem támogatta a jelölést.

Mártha fővárosi cégvezetőként nagyrészt luxuséletmódjával hívja fel a figyelmet. Legutóbb újabb több száz milliós ingatlant vett az Egyesült Államokban a Gyurcsány-fiókának is nevezett Mártha Imre. Karácsony embere most egy kizárólag milliárdosok számára fenntartott privát klubban kerített magának egy luxusvillát, ami már a negyedik nagy értékű ingatlana Floridában.

Mártha Imre a magánszigetén

Fotó: Origo

A dollármédiát is lefizette a Gyurcsány-fióka

A dollármédiát is támogatja Mártha Imre az évente több millió forintos prémiumából

– derült ki korábban a 24.hu Della című, minapi podcastjából. A műsorban a Fővárosi Közművek vezérigazgatója azt hangoztatta, hogy a tekintélyes összegekből olyan médiatermékeknek is juttat, amelyek nem kapnak állami hirdetést.

A Gyurcsány-fiókaként is emlegetett közművezér a fővárosi önkormányzat jelenlegi, csődközeli helyzete ellenére is helyesli a prémiumok osztogatását a fővárosi cégeknél, amire csak idén mintegy 300 millió forintnyi közpénz megy el.

Tehát azt a kérdést kell föltennünk, hogy akarjuk-e ezt a kollektívát úgy ösztönözni, hogy az a piachoz hasonlóan dolgozhasson. Ebből ki lehet venni a vezérigazgatót, csak mi az oka ennek, hogy kivesszük? Akkor a vezérhelyettesek, az osztályvezető kapnak prémiumot. Tehát akkor elindul a kérdés, hogy egy nyereséges, jól működő cégnek miért vesszük el a prémiumát

– fejtegette a közművezér.