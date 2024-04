Soros pénzére bejelentkezett Magyar Péter

"...szinte ne lehessen pártokat jogszerűen finanszírozni, ezeket mi be fogjuk tartani, nem fogunk elfogadni külföldről, meg céges finanszírozásokat a pártnál, az egyesületnél más szabályok vannak, oda várjuk majd a támogatást" - minderről az agresszív Magyar Péter beszélt Szauer Péter propagandalapjának, a HVG-nek. Ebből a rövid részletből egyértelműen kiderült, Magyar is várja a Soros-dollárokat a kampányába, mivel az egyesülete külföldről is elfogadja az úgynevezett adományokat.

Magyar Péter mögött Soros emberei állnak