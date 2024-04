Szánthó Miklós: A CPAC Hungary célja a békepárti erők összeszervezése

Az Alapjogokért Központ és az American Conservative Union közös sajtótájékoztatót tartott szerdán, Budapesten. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a csütörtökön kezdődő CPAC Hungary kapcsán elmondta, hogy idén harmadik alkalommal rendezik meg a CPAC Hungaryt, amely minden eddiginél nagyobb lesz. Szánthó felidézte, hogy az esemény nemcsak azért különleges, mert a világ konzervatív vezetői ilyenkor Budapesten gyűlnek össze, hanem például azért is, mert meghatározó dolgok is történnek a rendezvényen. Felidézte, hogy Orbán Viktor eddig mindkét alkalommal mondott beszédet, és ez idén sem lesz másként. Orbán itt jelentette be a jobboldali konzervatív sikerrecept 12 pontját, tavaly pedig lefektette a mai magyar jobboldal legfontosabb credoját: "no migration, no gender, no war". Leszögezte:

a képlet nagyon egyszerű: Brüsszelben betiltják, Budapesten pedig ünneplik a konzervatív dzsemborikat, és ugyanez pepitában: Brüsszelben támogatják és lehetővé teszik a terror- és Hamász-párti tüntetéseket, Budapesten, Magyarországon pedig ilyenek nincsenek.

Szánthó szerint a 2020-as évekre a politikai törésvonalak két dimenzió mentén rendeződtek át a világon és itthon is: globalista és szuverenista, valamint háborúpárti és békepárti törésvonalak mentén. Ezért elmondta:

ezért lesz a CPAC Hungary a Wokebusters: woketalanítunk, hogy majd júniusban Brüsszelben és novemberben Washingtonban lecsapolhassuk a mocsarat

– jelentette ki a főigazgató. Szánthó Miklós kifejtette:

ma Brüsszelben és Washingtonban is gyenge vezetők vannak, a békéhez viszont erő kell, az erőhöz pedig erős vezetők.

Úgy vélte, hogy az amerikai elnökválasztás jelentősége kiemelkedő, ugyanis „csak egy Donald Trump vezette nagyhatalom lehet képes arra, hogy tűzszünetet érjen el az orosz agresszió miatt kirobbant ukrajnai háborúban és béketárgyalásokra bírja rá a feleket”.

Matt Schlapp

Fotó: Alapjogokért Központ

Orbán Viktor reményt ad, és követendő példa

Matt Schlapp, az American Conservative Union elnöke a magyar nemzeti oldal kormányzását méltatta:

Orbán Viktor politikája világszerte reményt ad a jobboldaliaknak, és az Egyesült Államok konzervatív törvényhozói számára is példaként szolgál

– mondta. Az elnök kifejtette, hogy Amerikában dúl a bűnözés, a migrációs válság óriási, miközben a bajokat nem megelőzik és orvosolják a demokraták, hanem hazudnak az embereknek. Szerinte Amerikában alkotmányos válság van, Donald Trumpot börtönbe akarják zárni, és hazugságokat terjesztenek róla. Szomorú a helyzet, de úgy látja, hogy ha Amerika elbukik, az nagy baj, és szükség van arra, hogy megőrizzük a szabadságunkat.

Szerinte csak a józan ész politikája mentén lehet eredményeket elérni, változást elérni, éppen ezért az orbáni szakpolitikák rendkívül népszerűek Amerikában, és nem véletlen, hogy sok államban a magyarhoz hasonló törvényeket akarnak megalkotni.

Matt Schlapp felidézte, hogy

amikor kitört az orosz-ukrán háború, akkor Orbán Viktor azonnal a békét sürgette, és való igaz, hogy Donald Trump is mielőbbi békét szeretne elérni, éppen ezért sem véletlen, hogy azt mondta, ha ő lesz az új amerikai elnök, akkor rövid időn belül elhozza a békét, és véget vet a háborúnak.

Matt Schlapp az Origo azon kérdésére, miszerint mi a kapcsolat Orbán és Trump között a béke vonatkozásában, elmondta, hogy ők mindketten konzervatívok, alázatosak, és békét akarnak. Korábban Ronald Reagen volt ilyen vezető. Schlapp szerint ha Trump nyer novemberben, akkor még szorosabb lesz a magyar-amerikai kapcsolat.

Igazi konzervatív nagyágyúk szólalnak fel a CPAC Hungaryn

A nyitónapon beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Felszólal Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke; Mateusz Morawiecki, korábbi lengyel miniszterelnök; a dél-amerikai politika fiatal csillaga, hazánk jó barátja, Eduardo Bolsonaro; aki a brazíliai CPAC létrehozója, valamint beszédet mond Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök is.