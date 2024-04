Szijjártó Péter: Magyarország és Tádzsikisztán biztonsági együttműködési megállapodást kötött

Ez nem is csoda, mert a közép-ázsiai térség rendkívül dinamikusan fejlődik, ráadásul az Oroszországgal szemben alkalmazott, egyébként kudarcot vallott, Európának nagyobb károkat okozó szankciók miatt is a kelet-nyugati irányú kereskedelmi útvonalak átrendeződésére került sor, és itt Közép-Ázsia szerepe most az Európába irányuló keleti kereskedelem szempontjából jelentős mértékben megnőtt