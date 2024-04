Tizenkét nap elteltével is rejtély, hová kerülnek a Magyar Péter oldalát látogatók adatai

A furcsa történetről azonban Magyar nem árult el részleteket, ahogy a mozgalmától sem válaszoltak azon kérdésekre, pontosan miként, milyen körülmények között, mely szervezettől „vették át” a dokumentumot, s az abban az április 17-i állás szerint szereplő adatok mekkora százalékban voltak tényszerűek. Így azt sem tudni, a tájékoztatóban jelenleg megtalálható információk teljes egészében megfelelnek-e a valóságnak.

Halmozódó aggályok

Márpedig ilyen körülmények között számos aggály merül fel azzal kapcsolatban, hogy mi történik azoknak az adataival, akik a Talpramagyarok.hu-n megadták a személyes információikat. Mint Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke az ügy kapcsán korábban rámutatott: a Talpramagyarok.hu adatkezelője mindazokkal szemben tisztességtelenül és jogszerűtlenül járhatott el, akik a honlapon esetleg hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez, amennyiben a dokumentumban tényleg nem valós információk voltak megadva.

Olvasói beszámolók alapján az is kiderült, többen is anélkül kaptak kéretlen hírleveleket Magyar mozgalmától, hogy ehhez a beleegyezésüket adták volna. Péterfalvi erről azt mondta: ha történt ilyen eset, annak is megkérdőjeleződik a jogszerűsége, hiszen csak annak lehet hírlevelet küldeni, aki erre a szolgáltatásra jelentkezett.

Szavai szerint a hozzájárulásnak kifejezettnek, egyértelműnek kell lennie, és pontosan arra kell vonatkoznia, amiről az adatkezelés szól. A Hír Tv-nek nyilatkozva a NAIH elnöke azt is elmondta, ha egy vizsgálat során bebizonyosodik, hogy Magyar Péterék illegális adatbázisból dolgoztak, akkor a hatóság hivatalból is elrendelheti az adatbázis törlését.

Anonimuszból Bárdos lett

Időközben egy további érdekes változás is történt a Talpramagyarok.hu adatvédelmi tájékoztatójában. Az állítólag máshonnan átvett verzió pdf formátumában a „szerző neve” résznél 3 X szerepelt, ám néhány napja egyszer csak Bárdos Barnabás neve tűnt fel a vonatkozó rubrikában.

Bárdos korábban a baloldali tüntetéseken rendszeresen feltűnő színész-aktivista által alapított mozgalomnak, a noÁrnak a pénzügyekért felelős menedzsere volt.

A tevékenységét a minap beszüntető noÁrról ismert: azokkal az amerikai cégekkel dolgoztak együtt, amelyek érintettek voltak a dollárbaloldal-botrányban, vagyis a külföldről finanszírozott kampányfiaskóban. A mozgalom adatkezelését részben a DatAdat végezte, így például a Bajnai Gordon érdekeltségébe tartozó céghálóhoz kerültek azoknak a személyes adatai, akik ezeket megadták noÁr webshopjában, akik előfizettek vagy feliratkoztak a mozgalom hírlevelére, vagy az ő felületükön regisztráltak valamely tüntetésre.