Újabb bizonyíték: Magyar Péter mögött Bajnai Gordon is ott áll

De messze nem ez az első Bajnai-kapcsolat, ugyanis Magyar Péter ügyvédje, Bárándy Péter 2012-ben a Bajnai Gordon visszatérését elősegítő Haza és Haladás Egyesület alapítója is volt. De érdemes Nagy Ervin 2017-es nyilatkozatát is idézni, melyben a HVG-nek arról beszélt: „Jobb szeretnék az unalmas Bajnai Gordon irányítása alatt élni. De a társadalom még nem tart ott, hogy egy kedves, intelligens belvárosi kultúrlény kelljen neki.”

Ennél is beszédesebb az adattakarítási ügy. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Magyar mozgalmának honlapja, a Talpramagyarok.hu mögött is megjelent a Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos csapat. Dokumentumokkal igazolva beszámoltunk róla, hogy a honlap adatvédelmi tájékoztatójában olvasható az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org neve. A két céget és felbukkanásuk jelentőségét ebben a cikkben mutatta be a Magyar Nemzet részletesen.

Az érintettek, vagyis a DatAdat és Magyar sietve tagadták a kapcsolatot, majd a Magyar Nemzet leleplező cikkének megjelenése után néhány órával eltűnt a két cég neve az adatkezelési tájékoztatóból.

A dolog azonban itt még nem ért véget, másnap ugyanis Magyar Péter meghökkentő magyarázattal állt elő. Az újságírók kérdésére arról számolt be, hogy a mozgalma honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatót mástól szerezték. – Nem akartunk érte külön fizetni – fogalmazott.