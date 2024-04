Kovács Zoltán András dandártábornok is Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó csapatát fogja erősíteni áprilistól a Magyar Nemzet információi szerint. A Nemzeti Információs Központ jelenlegi főigazgatója így a mostaninál erősebb szakmai pozíciót kap majd. A portál szerint úgy tűnik, hogy a főtanácsadó erős csapatot épít, ugyanis korábban már kiderült, hogy Porkoláb Imre dandártábornok is Biró Marcell mellett fog dolgozni. Így már egy top katona és egy kiemelkedő titkosszolgálati vezető is segíti majd Orbán Viktor új nemzetbiztonsági főtanácsadójának munkáját.

A szakmai körökben igen elismert tudású Kovács Zoltán András nem most kezdte a hivatását. Tapasztalata több mint két évtizedes titkosszolgálati múltra tekint vissza, végigjárta a ranglétrát, szolgált műveleti és elemzőterületeken, valamint részt vett külföldi továbbképzéseken is.