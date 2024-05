4 évet ült fegyházban piramisjátékért Magyar Péter gazdasági vezetője, nemrég szabadult

A megtévesztés kedvéért banki igazolások ezreit hamisították, hamis banklogókat gyártottak, ebben is profinak bizonyult Magyar Péter gazdasági vezetője. A megtévesztés kedvéért a bűnszervezetnek még arra is volt gondja, hogy Budapesten a fontos pénzügyi intézményeknek helyet adó Bankcenterben, a Szabadság téren béreljenek irodát.

Döbbenetes „epizód”, hogy a bűnbanda tagjai, amikor kezdett összeomlani a „rendszer”, 700 millió forintnyi készpénzt bevittek egy lottózóba. A rengeteg szelvény megjátszására külön terminált kellett felszerelni! A kicsalt pénzt kockára téve végül 100 millió forintot sikerült nyerniük. Az esetet rögzíti a bírósági ítélet indoklása.

Sájer Mária, Magyar Péter gazdasági főnöke bírósági vallomásában elismerte, hogy „nem volt ismeretlen” számára ez a pénzügyi modell, vagyis bevallotta, hogy több más piramisjátékban is részt vett. Súlyosbító körülményként értékelte a bíróság, hogy Sájer Mária akkor is folytatta az emberek kifosztását, amikor a banda egyes tagjait már letartóztatták. Még ekkor is kicsalt több gyanútlan emberből sokmillió forintot. Ahogy a bírósági ítélet indoklása kimondja: gátlástalanul hazudva, manipulálva fosztotta ki őket.

Ezért a bíróság a lehető legsúlyosabb büntetésvégrehajtási fokozattal sújtotta, 4 év fegyházat kapott, és még a feltételes szabadságra kerülés lehetőségét is kizárták.

Ilyen büntetést csak a legveszélyesebb bűnözők esetében szabnak ki a bíróságok. Sájer Máriának le kellett ülnie mind a 4 évet. Aztán az útja Magyar Péterhez vezetett.