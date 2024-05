Átadták a Hell Energy 80 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházását - videó

A gyármegnyitón a HELL alapításának 18. évfordulójáról is megemlékeztek, kiemelve a cégcsoport gyors növekedési dinamikáját és a folyamatosan bővülő, kiváló minőségű termékkínálatát. A zászlóshajó márka jelenleg 10 országban tölt be piacvezető pozíciót. Az energiaitalokon kívül, a cégcsoport portfoliójában többek között helyet kapnak a XIXO Magyarország piacvezető jegesteái és üdítőitalai, a vitaminokkal dúsított SWISS üdítőitalai, és a FloeWater alatt futó prémium minőségű víz is. Ezen kívül a portfólió részét képezik az 5 országban piacvezető HELL Ice Coffee jegeskávéi és a 2023-ban debütált, 100%-ban magyar tej felhasználásával készülő Sunnywood Farms tejitalok is.

A cégcsoport összes terméke a legmagasabb szintű élelmiszeripari szabályok betartásával, kiváló alapanyagok felhasználásával, tartósítószer, mesterséges színezékek és aszpartam nélkül készül.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Hell Energy 80 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházása, amelynek a nyomán 240 új munkahely jön létre. Februárban Magyarországon forgatott HELL reklámfilmet a 365 nap sztárja. A magyar HELL piacvezető lett a világ legnépesebb országában.